Die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hielt am Montag an ihrer bisherigen Präferenz für eine rot-grün-rote Koalition fest. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir die jetzige Regierungskoalition fortsetzen wollen, das gilt auch weiterhin", sagte sie am Rande einer Gremiensitzung ihrer Partei. Sie wolle trotzdem "ernsthafte" Gespräche mit der CDU führen. Jarasch verwies im Deutschlandfunk zugleich darauf, dass in Berlin zwischen Christdemokraten und Grünen der Weg "zweifellos etwas weiter" sei als anderswo.