Abwägende Stimmen, beispielsweise aus der Sozialdemokratie, seien nicht mal annähernd zu Wort gekommen, meint zumindest SPD-Mann Carsten Schneider. An der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg könne man inzwischen beispielhaft sehen, wohin die Entwicklung auf dem Medienmarkt in Deutschland führe: Zeitungen, die immer mehr Redaktionen zusammenlegen. Journalisten, die immer mehr schreiben und immer weniger recherchieren könnten.

Aus Sicht des Ostbeauftragten hat das verheerende Folgen für unser aller Demokratie und demokratische Auseinandersetzung: "Ich glaube, dass die mediale Diskussion in Deutschland zu einseitig ist, ja oftmals auch herdentriebmäßig und häufig zu wenig 'Querstimmen' mit drin sind. Denn ich will eigentlich informiert und nicht in eine Richtung getrieben werden. Auch die Differenzierung zwischen 'Wer hat hier wirklich was zu sagen?' und 'Wer hat die schrillste Stimme?' endet leider häufig darin, dass die schrillste Stimme genommen wird und es in der Einordnung letztlich fehlt."