Wenn der Mann keine Kinder zeugen kann, gibt es als Alternative die Samenspende. Gleiches gilt– theoretisch – für Frauen mit der Eizellspende. Jochen Taupitz, Experte für Medizinrecht, Medizinethik und Fortpflanzungsmedizin an der Universität Mannheim, erklärt: "Bei der Eizellspende werden einer Frau, die reife Eizellen produzieren kann, Eizellen entnommen, um sie dann auf eine andere Frau, die keine entsprechenden Eizellen produzieren kann, zu übertragen."

Doch so simpel die Eizellspende klingt, in Deutschland ist sie seit 1990 durch das Embryonenschutzgesetz verboten. Taupitz erklärt: "Man hatte damals natürlich noch sehr wenig Erfahrungen mit der künstlichen Befruchtung und man befürchtete, dass bei der Eizellspende das Kind Identitätsfindungsschwierigkeiten haben könnte, wenn es später erfährt, dass es im biologischen Sinne zwei Mütter hat." Ein Argument, das für die Samenspende anscheinend kein Hindernis war.

In vielen europäischen Ländern wie Frankreich, Spanien, den Niederlanden sowie Österreich, Polen und Tschechien ist die Eizellspende deshalb erlaubt. Auch in Deutschland will man das Verbot nun überdenken. Auf Anfrage von MDR AKTUELL erklärt eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums schriftlich: "Die Bundesregierung hat Ende März 2023 eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin eingesetzt. Bei der Kommission handelt es sich um eine unabhängige Sachverständigenkommission, die interdisziplinär besetzt ist."