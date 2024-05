Wenn wir ungleiche Löhne innerhalb von einem Unternehmen haben in Ost und West, dann ist das natürlich eine besonders schreiende Ungerechtigkeit. Häufig werden dann Unterschiede in der Produktivität als Begründung angeführt. Was man dabei übersieht ist, dass es bei der Produktivität immer auf den gesamten Mix aus der Qualifikation der Beschäftigten und der Betriebsausstattung – Maschinen und dergleichen – ankommt. Wenn wir identische Werke haben, die das gleiche Produkt herstellen, irgendwo in Westdeutschland und irgendwo in Ostdeutschland, dann gibt es da eigentlich auch keine großen Unterschiede in der Produktivität.

Ostdeutsche Beschäftigte sind nicht per se weniger produktiv als Westdeutsche, das ist ein oft zitiertes Zerrbild. Deswegen gibt es keine vernünftigen Gründe dafür, Beschäftigte in den ostdeutschen Standorten weniger gut zu bezahlen. Betriebe machen das, weil sie damit durchkommen. Deswegen ist es ein gutes Zeichen, dass Menschen sich dagegen wehren und sagen: "Nein, wir wollen die gleichen Bedingungen haben wie in den westdeutschen Standorten". Das geht häufig nur über Streiks. Aber das ist ein Beitrag dazu, mehr Lohngerechtigkeit innerhalb Deutschlands zu schaffen.