Im Krieg geboren Leihmutterschaft in der Ukraine verhilft Erzgebirgern zu Wunschkind

Leihmutterschaft in der Ukraine Die Leihmutterschaft ist in der Ukraine im Gegensatz zu Deutschland gesetzlich erlaubt. Unterschieden wird dabei zwischen zwei Formen der Leihmutterschaft. Bei einer Gestationsleihmutterschaft ist das Wunschkind auch das genetische Kind des Paares. Eine Eizelle der zukünftigen Mutter wird mit dem Samen des Mannes im Labor befruchtet und schließlich der Leihmutter eingesetzt.



Bei der zweiten Möglichkeit spendet die Leihmutter selbst eine Eizelle und ist somit auch die leibliche Mutter des Kindes.



In der Ukraine ist zudem die kommerzielle Leihmutterschaft legal. Dabei erhält die Leihmutter eine geldliche Entschädigung. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien, ist lediglich die altruistische Methode erlaubt: Die Leihmutter bietet ihren Körper somit freiwillig und aus selbstlosen Motiven an. Sie erhält dafür kein Geld.