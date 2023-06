In der Grünen-Spitze sorgen die geplanten Lager an den EU-Außengrenzen für offenen Streit. Parteichef Omid Nouripour verteidigte die Einigung als notwendig. Seine Co-Chefin Ricarda Lang erklärte dagegen, Deutschland hätte dem nicht zustimmen dürfen. Die ehemaligen Parteivorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock stehen hinter dem "schmerzhaften" Kompromiss.



Scharfe Kritik kam auch von Flüchtlingshilfeorganisationen und kirchlichen Hilfswerken. Sie sprachen von einem Angriff auf den Schutz der Menschenrechte, besonders mit Blick auf geflüchtete Familien mit Kindern und deren Unterbringung an den EU-Außengrenzen. In großen Flüchtlingslagern wie in Griechenland herrschten unzumutbare Lebensumstände, sagte der katholische Flüchtlingsbischof Stefan Heße.