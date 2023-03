So sprach denn der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Hartmann, als Obmann seiner Partei in der Wahlrechtskommission vor der Abstimmung, von einer "klaren Systementscheidung", die den Gedanken des Verhältniswahlrechts stärke. Auch der FDP-Politiker Konstantin Kuhle betonte, dass nur noch so viele Abgeordnete in den Bundestag kommen, wie ihre Parteien an Zeitstimmen gewinnen. Und die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann sagte, der Vorschlag sei "fair und verfassungsgemäß"