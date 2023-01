Dennoch gibt auch der Politikwissenschaftler Hans Vorländer, Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden, eine Beobachtung zu bedenken: In Ostdeutschland sei das Politikverständnis stark durch Personen geprägt. "Hier erzielen besonders prominente Personen meist ein besseres Wahlergebnis und die Skepsis gegen Parteien ist aus der DDR-Erfahrung größer." In Westdeutschland dagegen gebe es stärkere Parteibindungen, die von Milieus geprägt seien. Um die Bedeutung des derzeitigen Gesetzentwurfs für den Osten zu analysieren, müssten aber viele unterschiedliche Faktoren berücksichtigt werden, betont Vorländer. Allein anhand der vergangenen Bundestagswahl lasse sich das nicht nachrechnen.

Die SPD-Abgeordnete Mascheck sieht den Osten mit den jetzigen Plänen nicht grundsätzlich benachteiligt. Dass bei den Wahlen 2021 hier überdurchschnittlich viele Wahlkreise ohne Abgeordnete ausgegangen wären, hält sie für einen Zufallsbefund. "Wenn man andere Wahlergebnisse zugrunde legt, dann wäre das nicht der Fall", meint sie und verweist darauf, dass sich die Reduzierung der Abgeordneten auf alle Regionen und Parteien in Deutschland verteile. Eine Schwächung der Demokratie sieht Mascheck in den Plänen nicht. "Wenn wir beim Kampf gegen demokratiegefährdende Strukturen sind, kommt es auf alle demokratischen Akteure an, nicht nur auf die gewählten Abgeordneten", betont die SPD-Politikerin. Wichtig seien daher politische Bildung und gelebte Beteiligung an lokalen und demokratischen Prozessen.

Winfried Kluth. Bildrechte: Uni Halle / Markus Scholz

Die stärkere Bedeutung der Verhältniswahl sei in der Tat ein Richtungswechsel in der Tradition des Wahlrechts, erklärt Winfried Kluth, Professor für Öffentliches Recht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ehemaliger Richter am Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt. Dennoch sieht er die Pläne als folgerichtig angesichts einer veränderten Parteienlandschaft an. Auch lasse sich aus dem Grundgesetz kein Zwang ableiten, dass aus jedem Wahlkreis ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete kommen müsse.



"Aus der verfassungsrechtlichen Sicht ist das ein schlüssiges und meines Erachtens tragfähiges Modell", sagt Kluth. Als Gegenbeispiel nennt er Sachsen-Anhalt: Dort ist in der Landesverfassung die personalisierte Verhältniswahl festgeschrieben – für eine Änderung wäre in diesem Fall also eine Verfassungsänderung notwendig. Das Grundgesetz dagegen lässt die genaue Ausgestaltung von Wahlen offen. Für eine größere Rechtssicherheit wäre es aus Sicht von Kluth zwar von Vorteil, etwa die Höchstzahl der Abgeordneten ins Grundgesetz zu schreiben. Dafür wäre die Koalition allerdings aus Stimmen aus der Opposition angewiesen. Politikwissenschaftler Hans Vorländer ist skeptisch: "Ich sehe keine verfassungsändernde Mehrheit für die Aufnahme des Wahlrechts in das Grundgesetz."