Hintergrund Die Pläne zur Verkleinerung des Bundestags

Bei der Bundestagswahl gibt es zwei Stimmen. Mit der ersten werden in 299 Wahlkreisen die Abgeordneten direkt gewählt. Maßgeblich für die Stärke der Parteien soll in dieser Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht aber die Zweitstimme sein, mit der die Abgeordnete von Landeslisten der Parteien gewählt werden. Gewinnt nun eine Partei mehr direkte Mandate, als ihr Sitze nach dem Zweitstimmen-Ergebnis eigentlich zustehen würden, dürfen ihre Abgeordneten bisher diese sogenannten Überhangmandate behalten.

Auch die Grundmandatsklausel soll wegfallen, was erst in der Woche vor der Abstimmung diesem Entwurf hinzugefügt wurde. Mit dieser Klausel kam eine Partei bisher auch dann in der Stärke ihres Zweitstimmen-Ergebnisses in den Bundestag, wenn sie bundesweit unter fünf Prozent lag, mindestens aber drei Direktmandate hat. Nur zwei Ausnahmen von der Fünf-Prozent-Hürde soll es noch geben – für Parteien nationaler Minderheiten und für einzelne von einer Partei unabhängige Direktkandidaten, wenn sie ihren Wahlkreis gewinnen.