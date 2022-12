Am Donnerstag um 11 Uhr vormittags sollen die Smartphones der Menschen in Deutschland vibrieren, leuchten, tönen und als Text eine Probewarnung zeigen. So wollen es Bundesinnenministerin Nancy Faeser und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Der bundesweite Warntag steht an – und diesmal soll er besser laufen als 2020.