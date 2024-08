Es sei aber gut, dass auch solche Verbote in einem Rechtsstaat gerichtlich überprüft werden könnten, so Faeser. Sie verwies auf Verbotsverfügungen ihres Ministeriums aus der Vergangenheit, die vor Gericht Bestand hatten. Nun habe man "in Teilen mal verloren". Sie fügte hinzu: "Es ist ein ganz normaler Vorgang."



Das Bundesinnenministerium halte mit Blick auf das Hauptsacheverfahren jedoch an seiner Auffassung fest. Die Ministerin betonte: "In unserem Handeln gegenüber Verfassungsfeinden werden wir keinesfalls nachlassen."