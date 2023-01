Neue Varianten könnten auch in anderen Weltgegenden entstehen

Die Virologin Prof. Isabella Eckerle von der Universität Genf schlägt zusätzlich eine Sequenzierung von Reisenden aus China vor. Aus den bisherigen Erfahrungen heraus erwartet die Expertin aber keine größeren Überraschungen: "Da China im Vergleich zum Rest der Welt keine hohe Bevölkerungsimmunität hat, insbesondere nicht an natürlichen Infektionen, ist die Entwicklung einer Immunflucht-Variante in China vor diesem Hintergrund nicht besonders wahrscheinlich." Neue, besorgniserregendere Varianten könnten genauso gut in anderen Teilen der Welt entstehen, in denen nicht so viel sequenziert wird, so Eckerle. Oder auch im globalen Norden.

Omikron-Variante XBB.1.5 in den USA und Europa

Verantwortung liegt in China