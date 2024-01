Das Ministerium in Dresden teilt weiter mit: "Gefördert werden vorrangig die digitale Infrastruktur in Schulen, wie Verkabelung, Schulserver oder WLAN-Netzwerke. Aber auch die Anschaffung von interaktiven Tafeln, Displays oder von Laptops, Notebooks und Tablets wird unterstützt. So wurden etwa Mittel zur Anschaffung von über 116.000 mobilen Endgeräten für Schüler und Schülerinnen sowie rund 36.500 Laptops für Lehrkräfte bewilligt."

GEW: Anschaffung von Geräten ist noch keine Digitalisierung

Die Anschaffung der Geräte allein sei aber noch keine Digitalisierung, merkt Gewerkschafter Malte Gerken an. Das Netzwerk an einer Schule sei sehr kompliziert. An einer Schule müsse man teilweise acht bis zehn Räume haben, die mit Computern ausgestattet seien und die untereinander vernetzt seien. Bei bis zu 300 Computern, 50 elektronischen Tafeln und Displays sei allein die Anmeldung der Nutzer zur gleichen Zeit am frühen Morgen eine Herausforderung.

Länder fordern Weiterführung des Digitalpaktes

Die Landesregierungen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fordern unbedingt eine Fortführung des Digitalpaktes über 2024 hinaus. Auf Nachfrage von MDR AKTUELL erklärt Sachsens Bildungsminister Christian Piwarz: "Wir etablieren an Schulen schrittweise eine Kultur der Digitalität, stemmen eine Generationenaufgabe und bestimmen die Grundstruktur der Schule für die kommenden Jahrzehnte, führen grundlegend neue Arbeitsmethoden ein. Das muss sich auch in einem Digitalpakt 2.0 abbilden." So wie sächsische Schulen im Moment ausgestattet seien, ergäben sich für den Freistaat in Zukunft Unterhaltungskosten von 50 Millionen Euro im Jahr, sagt Piwarz weiter.