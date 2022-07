Das FDP-Präsidium hatte am Montag ein Zehn-Punkte-Programm zur Erleichterung der Fachkräfte-Zuwanderung verabschiedet. Englisch als zusätzliche Verwaltungssprache ist eine Forderung davon. Bundesbildungsministerin und FDP-Präsidiumsmitglied Bettina Stark-Watzinger erklärte dazu, mangelnde Deutschkenntnisse seien "eine ganz große Hürde" bei der Anwerbung dringend benötigter Fachkräfte.

Bettina Stark-Watzinger, Bundesbildungsministerin Bildrechte: dpa

In der Einwanderungspolitik soll es dem FDP-Positionspapier zufolge eine grundsätzliche Neuausrichtung geben: "Deutschland befindet sich als Einwanderungsland in einem globalen Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte, die wir angesichts unserer demographischen Entwicklung und zur Sicherung unseres Wohlstands – gerade auch mit Blick auf die Stabilität unserer Sozialsysteme, insbesondere der Rente – dringend brauchen", heißt es in dem Papier.