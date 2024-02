Die FDP will das auf EU-Ebene fertig verhandelte Lieferkettengesetz noch im letzten Moment verhindern. Bundesjustizminister Marco Buschmann sagte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur: "Unsere Sorgen sind nicht entkräftet, die Risiken für die europäische und deutsche Wirtschaft überwiegen. Im Rat der Europäischen Union habe dies eine Enthaltung Deutschlands zur Folge, die im Ergebnis wie eine Nein-Stimme wirke". Einig ist er sich dabei mit Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner. Zunächst hatte "The Pioneer" berichtet.