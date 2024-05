In Sachsen ist es in den vergangenen Tagen erneut zu mehreren Angriffen auf Politiker und Wahlhelfer gekommen. So wurde das Haus der Linken-Stadträtin Elisa Grobe in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) zweimal von Unbekannten mit Steinen beworfen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In einem Fall sei ein Stein durch ein Fester geworfen worden, im zweiten Fall flog ein Stein durch ein geöffnetes Fenster. Bei beiden Angriffen wurde niemand verletzt. Danach habe Grobe selbst Anzeige erstattet, hieß es. Nun ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Angriff auf AfD-Politiker in Ebersbach

Auch in Ebersbach im Landkreis Bautzen ist es am Mittwochnachmittag zu einem Angriff gekommen. Der Landtagsabgeordnete der AfD, Mario Kumpf, sei in einem Supermarkt ins Gesicht geschlagen worden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 53 Jahre alte Tatverdächtige sei nach dem Angriff einkaufen gegangen. Polizisten hätten den Angreifer gestellt und erstatteten Anzeige. Auch in diesem Fall hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Wahlhelfer in Leipzig beleidigt

Bereits am Dienstag wurde in Leipzig ein Wahlhelfer der Linken verbal attackiert. Nach Polizeiangaben hatte sich eine bislang unbekannte Person an einen Wahlstand der Partei begeben. Der Mann habe im Gespräch den Wahlhelfer beleidigt. Nachdem die Polizei verständigt wurde, habe sich der Mann entfernt, hieß es. Die Behörde hat die Ermittlungen wegen Beleidigung aufgenommen.