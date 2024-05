Der Kanal "NurdieWahrheit" auf TikTok hat mehr als 30.000 Follower. Dort veröffentlicht ein junger Mann seit mehreren Monaten kurze Clips mit seinen Ansichten und Einschätzungen zur politischen Lage. Der Kanal ist überschrieben mit "diewahrheittutleiderweh". Inhaltlich geht es meist um "alternative Fakten".

Die Lüge: Jobcenter schickt weiter Bürgergeld an Rückkehrer in Ukraine

In einem seiner jüngsten Clips empört sich der Creator: "Alle Ukrainer, die bei uns waren und Bürgergeld kassiert haben und wieder zurück in ihr Land gehen, bekommen weiter Bürgergeld." Ohne Quellen oder Belege behauptet er: "Das sind amtliche Fakten, keine Fakenews." Dazu kündigt er einen Link an, der allerdings auch auf Nachfrage von Usern nirgendwo auftaucht.

Der Clip trägt den Titel: "Jobcenter schickt Bürgergeld in Ukraine". Diese zumindest tendenziöse Vereinfachung suggeriert, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kassierten vom Jobcenter Bürgergeld, auch wenn sie gar nicht mehr an ihrem gemeldeten Wohnort in Deutschland leben oder schon wieder in die Heimat zurückgekehrt sind. Und überhaupt – so wörtlich – "chillen" die Ukrainer hier nur auf Kosten deutscher Steuerzahler.

Fragwürdiger Einzelfall wird verallgemeinert für Stimmungsmache

Auf Nachfrage verweist der Creator auf einen Bericht von Focus-Online, in dem geschildert wird, wie eine ukrainische Familie in Schleswig-Holstein insgesamt 40.000 Euro Sozialleistungen kassierte, obwohl sie zwischenzeitlich seit Monaten wieder in der Ukraine lebte.



MDR AKTUELL hat bei der Bundesagentur für Arbeit, bei der zuständigen Regionaldirektion Nord und auch beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales nachgefragt, in welchem Jobcenter das passiert sei und ob mögliche Kontrolllücken inzwischen geschlossen seien, doch nirgendwo ist ein solcher Betrugsfall bekannt und dokumentiert worden.



Der Focus-Autor beruft sich auf Nachfrage auf den Quellenschutz und nennt keine Details. Die Focus-Redaktion hat sich auf Nachfrage zum Artikel und möglichen Quellen gar nicht geäußert. Bildrechte: Tiktok

Die Wahrheit: Drei Wochen Reisezeit für Bürgergeldempfänger

Bürgergeldleistungsempfänger müssen ihrem Jobcenter Bescheid geben, wenn sie ihren Wohnort für längere Zeit verlassen – diese Regelung ist eindeutig formuliert. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) teilte MDR AKTUELL mit, "eine Nichterreichbarkeit ohne wichtigen Grund soll die Dauer von insgesamt drei Wochen im Kalenderjahr nicht überschreiten". In dem Zusammenhang betont die BA: "Ein systematischer Leistungsmissbrauch ist für diese Fallgruppe nicht bekannt."

Dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zufolge sind Leistungsberechtigte verpflichtet, eine längere Ortsabwesenheit anzuzeigen und sich nach Rückkehr beim Jobcenter zu melden. Die Erreichbarkeitsverordnung schreibe Bürgergeldempfängern vor, "Mitteilungen der Jobcenter werktäglich zur Kenntnis zu nehmen". Eine längere Abwesenheit aus der eigenen Wohnung würde zudem über ungewöhnliche Betriebs- und Heizkosten auffallen.