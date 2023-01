Die Vorgaben gelten zunächst nur für Firmen ab 3.000 Mitarbeitern. Trotzdem ist die Aufregung vor allem bei kleinen Unternehmen groß. Sie sind oft die Zulieferer der Großen. Und diese könnten die Verantwortung an sie weiterreichen. Wolfgang Eisenberg leitet das Leuchtstoffwerk Breitungen und kauft weltweit Material ein. Der Unternehmer beschäftigt zwar nur 100 Leute, trotzdem befürchtet er mehr Aufwand: "Wenn man das als Firma richtig solide machen will, und das muss man ja, wenn man Gesetze einhalten will, heißt das ja: Ich stelle jemanden komplett separat dafür ab. Ich muss unsere internationalen Lieferanten befragen. Da muss ich bestimmte Formulare entwickeln. Ich muss mich überzeugen, dass die Dinge, die unsere Lieferanten nennen, auch stimmen. Ich kann mich nicht einfach auf eine Mail von denen verlassen".

Eisenberg, der auch Vizepräsident des Verbandes der Thüringer Wirtschaft ist, findet die Bundespolitik zudem unehrlich. Einerseits beschließe sie das Lieferkettengesetz, andererseits kaufe sie Erdgas in Katar , was ja nicht für Menschenrechte berühmt sei.

Der Unternehmer fragt sich, wie es im Ausland ankommt, wenn er künftig Standards abfragt. Nicht so gut, sagt Volker Treier. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages kritisierte das Lieferkettengesetz auf einer Podiumsdiskussion: "Mit indischen Autoritäten haben wir das Gesetz schon diskutiert. Die sagen auch: Wir wollen Menschenrechte in unserem Land durchsetzen, aber wir haben manchmal auch Dilemma-Situationen. Wir haben noch nicht den wirtschaftlichen Wohlstand, dass wir darauf verzichten können, dass in gewissen Familien Kinder oder Jugendliche mitarbeiten müssen zur Ernte und so weiter".