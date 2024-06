Schon 2017 wurden Roaminggebühren innerhalb der EU ausgesetzt. Verbraucher mussten seitdem keine Extra-Gebühren zahlen, wenn sie mit ihren mobilen Endgeräten im Ausland auf Daten- und Mobilfunknetze zugriffen. 2022 wurde diese Aussetzung bis 2032 verlängert. Seitdem haben Nutzer dabei außerdem Anspruch darauf, dass die Datennutzung in gleicher Qualität wie im Heimatland möglich ist. Verbraucher sollten trotzdem vorsichtig sein: Die Nutzung außerhalb der EU, also beispielsweise in der Schweiz, der Türkei, oder dem Vereinigten Königreich, verursacht weiterhin Roaminggebühren. Bei Aufenthalten in Grenznähe ist es außerdem möglich, dass sich Geräte bereits in ausländische Netze einwählen, auch wenn ihr Nutzer sich noch im Inland befindet – auch hier ist bei der Datennutzung also Vorsicht geboten.