Europawahl So beeinflusst die EU-Gesetzgebung deutsches Recht

Als Beispiel nannte die Thüringer CDU-Politikerin die Spielzeugsicherheits-Verordnung. "Es würde schlicht keinen Sinn ergeben, wenn etwa in Polen andere Sicherheitsbestimmungen gelten würden als in Deutschland oder Frankreich. Wenn Produkte in einem einheitlichen Binnenmarkt gehandelt werden, ist es für die Wettbewerbsfähigkeit notwendig, dass in den Mitgliedstaaten gleiche Anforderungen an die Produktsicherheit, das Inverkehrbringen und den Plattformhandel bestehen."