Fachkräftemangel Schulze will mehr Fachkräfte aus Entwicklungsländern anwerben

Schulze warnte jedoch davor, eine internationale Konkurrenz um Fachkräfte zu schaffen. Manche Länder wie zum Beispiel Kosovo oder auch Georgien würden ihre Fachkräfte selbst brauchen. Das müsse man respektieren. In Ländern wie Indien oder Ghana wiederum sei die Arbeitslosigkeit so hoch, "dass sie in der Fachkräfte-Migration einen Nutzen für sich und ihre Bevölkerung sehen".

Die Entwicklungsministerin nahm in diesem Zusammenhang auch die deutsche Wirtschaft in die Pflicht. Sie könne in ihrer Funktion mit Pilotprojekten den Weg bereiten. Aber mit dem wachsenden Bedarf werde sich auch die deutsche Wirtschaft stärker in Entwicklungsländern engagieren müssen.