Einen Nachteil für deutsche Auszubildende sieht Jan Krüger dabei nicht. Er leitet die Abteilung Bildungspolitik und -arbeit beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Man sei "sehr froh, dass das Bundeskabinett nicht nur die Fachkräfteeinwanderung beschlossen hat, sondern auch zum Beispiel die Ausbildungsgarantie. Um allen Leuten, die in Deutschland eine Ausbildung machen wollen – zumindest in den Regionen, in denen es wenig Ausbildungsplätze gibt – auch einen Anspruch darauf zu geben, eine Ausbildung machen zu können."