Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die islamistische Palästinenserorganisation Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun verboten. Das teilte sie am Donnerstag in Berlin mit. Die SPD-Politikerin betonte, Antisemitismus habe in der Bundesrepublik keinen Platz. Er werde mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpft.