Krieg in Nahost Viele Tote nach israelischem Angriff auf Flüchtlingslager im Gazastreifen

Grenzübergang Rafah öffnet möglicherweise für Verwundete aus Gaza

Ägypten ist offenbar bereit, den Grenzübergang Rafah zu öffnen, um Verletzte aus dem Gazasteifen zu behandeln. Wie ein Vertreter der Gesundheitsbehörden in der ägyptischen Stadt El Arisch mitteilte, werden "medizinische Teams am Mittwoch am Grenzübergang vor Ort sein". Aus Sicherheitskreisen wurden die Angaben bestätigt. Die Entscheidung sei nach dem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Dschabalija in Nord-Gaza gefallen, heißt es.

Nach Angaben des Vertreters der örtlichen Gesundheitsbehörden soll rund 15 Kilometer von Rafah entfernt in der Stadt Scheich Suweid im Norden der Sinai-Halbinsel ein 1.300 Quadratmeter großes Feldlazarett errichtet werden.

Auch dem ägyptischen Roten Halbmond zufolge soll der Grenzübergang für verwundete Palästinenser geöffnet werden. Die Mitarbeiter seien informiert worden, sich für Mittwoch bereitzuhalten, sagte der Generalsekretär des Roten Halbmonds im Nord-Sinai, Raed Abdel Nasser, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend.

Guterres appelliert an Kriegsparteien

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich besorgt über die Verschärfung der Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hamas geäußert. Guterres sagte, oberste Priorität müsse der Schutz von Zivilisten haben. Die Menschenrechte seien eindeutig und könnten nicht ignoriert werden.

Tote und Verletzte bei Angriff auf Flüchtlingslager im Gazastreifen

Bei einem israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager im Gazastreifen sind nach Angaben des von der radikalislamischen Hamas geführten Gesundheitsministeriums mindestens 50 Menschen getötet worden. Weitere 150 Menschen seien bei der Bombardierung des Flüchtlingslagers Dschabalija im Norden des Palästinensergebiets verletzt worden, erklärte das Gesundheitsministerium am Dienstag weiter.

Die israelische Armee bestätigte einen Angriff auf Dschabalija. Dabei habe es sich um einen breit angelegten Schlag gegen die Terror-Infrastruktur der Hamas gehandelt. Ein führender Vertreter und zahlreiche weitere Kämpfer seien getötet worden. Sie hätten zivile Gebäude in Gaza-Stadt besetzt. Durch den Angriff seien die Kommandostruktur der Hamas beschädigt und die "unterirdische Terror-Infrastruktur" unter den Gebäuden zerstört worden, heißt es weiter. Der nun nach israelischen Angaben getötete Ibrahim Biari gilt als Schlüsselfigur der Hamas und wird mit dem Großangriff in Verbindung gebracht.

USA verlegen wegen Gaza-Krieg weitere 300 Soldaten in den Nahen Osten

des Gaza-Kriegs hat das US-Militär beschlossen, weitere 300 Soldaten in den Nahen Osten zu verlegen. Wie der Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Dienstag in Washington mitteilte, würden sie vom amerikanischen Festland in die Region des Regionalkommandos Centcom stationiert. Zu den genauen Einsatzorten könne er keine Angaben machen, die Soldaten würden aber nicht nach Israel verschoben, sagte er. Die Verlegung soll in der Region zur Abschreckung dienen und den Schutz der dort stationierten US-Streitkräfte verstärken.

Hamas kündigt Freilassung ausländischer Geiseln an