Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat im Innenausschuss des Bundestags jegliches Fehlverhalten in der "Schönbohm-Affäre" zurückgewiesen – und ihrerseits der Opposition schwere Vorwürfe gemacht. Als "unverschämt" und "infam" kritisierte Faeser die Behauptung, sie habe den Verfassungsschutz instrumentalisiert, um Erkundungen über den zwangsversetzten Behördenchef Arne Schönbohm anstellen zu lassen.

Schönbohm war Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Nach einem Bericht in der Sendung "ZDF Magazin Royale" von Jan Böhmermann über mutmaßliche Kontakte aus Schönbohms Umfeld nach Russland wurde dieser in eine andere Behörde versetzt. Die Ministerin stellte diese Entscheidung als Ergebnis eines jahrelangen Vertrauensverlusts im Innenministerium dar. Die Union wirft Faeser vor, Schönbohms Versetzung vorschnell angeordnet zu haben – und dann versucht zu haben, belastendes Material gegen Schönbohm beim Verfassungsschutz zu besorgen.