Faktencheck Setzt Deutschland EU-Richtlinien zu streng um?

Wenn die EU neue Regeln beschließt, müssen die Länder sie in nationale Gesetze gießen. Wenn sie dabei strengere Vorschriften einführen, als die EU-Rechtsvorschrift verlangt, spricht man von Gold Plating. Der Ökonom Matthias Kullas vom Centrum für Europäische Politik hat das wissenschaftlich untersucht. Stimmt es also, dass Deutschland immer mehr vorschreibt als von der EU verlangt wird? "In unserer Untersuchung konnten wir das nicht feststellen", sagt Kullas. Das Ergebnis habe selbst die Forschenden überrascht. "Das ist ein Narrativ, was immer wieder erzählt wird, aber wir (…) konnten nicht feststellen, dass Deutschland massiv übers Ziel hinausschießt oder auch andere Mitgliedsstaaten."

Überregulierung kommt dennoch vor

Dass immer überreguliert würde, stimmt also nicht. Aber es sei trotzdem schon häufig vorgekommen, sagt der Professor für Europäisches Verwaltungsrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Ulrich Stelkens. Er sieht das Gold Plating jedoch differenziert. Es sei nicht immer schlecht, über die Regeln der EU hinauszugehen – etwa wenn es um Steuererleichterungen oder Umweltstandards gehe. Ein Problem sei aber, dass es häufig unbewusst dazu komme, so Stelkens. Die Umsetzung von EU-Richtlinien in deutsches Recht erfolge oftmals schlecht, da sich viele Ministerien nicht genau mit den Richtlinien auseinandersetzen würden.