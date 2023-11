Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sieht die Intel-Ansiedlung in Magdeburg unterdessen nicht in Gefahr. Der CDU-Politiker sagte, Bundeskanzler Olaf Scholz habe ihm am vergangenen Freitag am Rande der Konferenz "Ostdeutschland 2030" gesagt, dass dieses Projekt kommen werde. Es gebe keinen Grund, an der Zusage des Kanzlers zu zweifeln. Man vertraue darauf, dass die Bundesregierung Wege findet, "ein Verfassungsgerichtsurteil umzusetzen, aber gleichzeitig auch Deutschland handlungsfähig zu halten", erklärte Haseloff.