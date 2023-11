Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte, als erstes sei "eine Sperre des Wirtschaftsplans des KTF vorgenommen" worden, die 2024 und 2025 betreffe. Laut dem FDP-Politiker ausgenommen sind Maßnahmen für Erneuerbare Energien und mehr Energie-Effizienz bei der Wärmewende in Gebäuden.

Das Gericht hatte entschieden, dass nicht genutzte Kredit-Ermächtigungen in Höhe von rund 60 Milliarden Euro zur Bewältigung der durch die Coronavirus-Pandemie ausgelösten Krise nicht von der damals neuen Ampel-Koalition per Nachtragshaushalt 2021 in den Klimafonds verschoben werden durften.