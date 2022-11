Alexander Kritikos, Forschungsdirektor des DIW Bildrechte: imago images / photothek

Schnelle Linderung sei nicht in Sicht, sagt Kritikos. Deutschland sei derzeit nicht konkurrenzfähig im Wettstreit um qualifiziertes Personal. Und das liege zu großen Teilen am Einwanderungsrecht: "Hier sehen wir eben derzeit, dass ausländische Fachkräfte außerhalb der EU nur nach Deutschland kommen können, wenn sie einen Job haben. Und diese Schnittstelle muss verändert werden", fordert der Wirtschaftsforscher.



Die Aussicht auf eine beschleunigte Einbürgerung könne in diesem Zusammenhang wichtig sein, sagt Kritikos. Sie sei aber allenfalls der zweite Schritt. Eine Einschätzung, die Wido Geis-Thöne teilt. Er ist Fachmann für Migrationsfragen beim Institut der deutschen Wirtschaft und sagt: "Natürlich ist es für die Fachkräfte aus dem Ausland ein starkes Zeichen: Du bist willkommen in Deutschland, du hast langfristige Perspektiven. Also wir haben da einen Wirkungsmechanismus. Aber der erste Punkt muss tatsächlich sein, noch mal an den Verfahren für die Visumvergabe anzusetzen."