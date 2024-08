Vorsorge Regierung beschließt Gesetzentwurf für bessere Herzgesundheit

28. August 2024, 14:48 Uhr

Mit einem neuen Gesetz will die Bundesregierung die Früherkennung und Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbessern. Der Entwurf zum so genannten "Gesundes-Herz-Gesetz" wurde am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen künftig von den Krankenkassen zu Untersuchungen zur Früherkennung eingeladen werden. Die gesetzlichen Krankenkassen befürchten dadurch Mehrkosten in Höhe von 3,8 Milliarden Euro.