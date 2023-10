Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Erleichterungen für Eltern beim Kinderkrankengeld angekündigt. Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", er wolle durchsetzen, dass Eltern nicht am ersten Krankheitstag des Kindes einen Arzt aufsuchten müssen, um das Kinderkrankengeld in Anspruch zu nehmen. Das sei unsinnige Bürokratie und belaste die Familien und Kinderarztpraxen. Der Arztbesuch soll zukünftig erst ab dem vierten Tag notwendig werden. Man könne den Eltern da vertrauen. Die Änderung solle möglichst noch diesen Winter in Kraft treten.