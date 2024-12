Jede Stadt, jede Gemeinde legt den Hebesatz selbst fest. Als Konsens gilt, dass die Einnahmen aus der Grundsteuer 2025 insgesamt in etwa wieder so hoch ausfallen sollen wie zuvor. Die Steuerlast soll durch die Reform nur fairer und neu verteilt werden.

Jörg Leine, Steuerexperte bei Finanztip, verweist auf eine Seite des sächsischen Finanzministeriums. Das hat eine Prognose für die neuen Hebesätze in jeder Gemeinde erstellt. Leine sagt: "In Sachsen kann man überprüfen, ob die Gemeinde fair war beim Hebesatz. In Thüringen und in Sachsen-Anhalt haben die Länder entschieden, so etwas nicht zu veröffentlichen. Deshalb ist es für die Betroffenen eine große Wundertüte, wenn der Grundsteuerbescheid dann im Januar oder Februar kommt."