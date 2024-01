Denn dann könne man die sogenannte ODA-Quote nicht mehr erfüllen, so Diaby. Das ist der Anteil der Ausgaben für Entwicklungsleistungen am Bruttonationaleinkommen, auf den sich die OECD-Länder verständigt haben. "Es ist ja so, dass wir uns international verpflichtet haben. Wir sind ein sehr, sehr gut angesehenes Land in der Welt. Überall, wo wir unterwegs sind, wird uns auch gesagt: 'Ihr seid zuverlässig.' (…) Also die ODA-Quote das ist ja so, dass man sagt 0,7 Prozent – das einzuhalten, finde ich, gehört zur Zuverlässigkeit."