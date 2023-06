Zwar soll das Gebäudeenergiegesetz weiterhin zu Beginn des nächsten Jahres in Kraft treten. Der Kompromiss sieht allerdings jahrelange Übergangsfristen für Bestandsbauten vor. Außerdem dürfen Gasheizungen ab dem nächsten Jahr auch in Neubauten noch eingebaut werden, wenn sie grundsätzlich auf Wasserstoff umgerüstet werden können oder diese Neubauten nicht in Neubaugebieten entstehen.