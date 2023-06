Die Spitzenrunde der Ampel-Koalition erreichte überraschend eine Einigung bei der Debatte über den Gesetzentwurf des Gebäudeenergiegesetzes. Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatten sich in die Verhandlungen eingeschaltet. Ein Gespräch zwischen ihnen führte nun zum Durchbruch.

Bis zum späten Nachmittag schien es noch so, als würde der Gesetzentwurf nicht zur ersten Beratung in den Bundestag eingebracht werden.

Seit Monaten debattierte die Koalition über das Gesetz. Wäre der Gesetzentwurf diese Woche wieder nicht im Bundestag vorgestellt worden, wäre eine Umsetzung vor der Sommerpause kaum noch möglich gewesen und er Zeitplan der Koalition in Gefahr geraten.



Noch am heutigen Dienstagnachmittag meinte FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, dass das Gesetz für die Einbringung im Bundestag noch "fundamental ändern" müsse. "Der Zeitpunkt ist zweitrangig."



Co-Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, war hingegen optimistisch: "Unser Ziel ist es, weiter miteinander zu sprechen, um auch in dieser Woche noch zu einer Aufsetzung zu kommen." Ein Gelingen wäre "ein Zeichen für die Handlungsfähigkeit der Ampel-Koalition", hob sie hervor. Nun wurde eine Einigung über die Chefebene erzielt.