Zusätzlich sind unter bestimmten Voraussetzungen Zuschläge in Form von "Klimaboni" geplant, vor allem beim Austausch von alten und besonders ineffizienten Öl- und Gasheizungen, Kohleöfen und Nachtstromspeicherheizungen in Wohngebäuden. Konkret ist ein Extrabonus von 10 bis 20 Prozent für Eigentümer vorgesehen, die einkommensabhängige Sozialleistungen erhalten.

Die Union kündigte entschiedenen Widerstand gegen die Heizwende und das neue Gebäudeenergiegesetz an. Fraktionsvize Jens Spahn (CDU) sagte in Berlin, die Union werde "alles dafür tun, dass dieses Gesetz so nicht kommt". Jede Wahl in diesem Jahr sei auch "eine Abstimmung über dieses Gesetz".