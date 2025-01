Was steckt denn dahinter, wenn Fans einen regelrechten Hass auf andere Fans entwickeln und dann schlicht Gewalt entsteht? Ob im oder außerhalb des Stadions?

Das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird und die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich tendiere oft dazu, einfach in die Geschichte zu schauen und zu sagen: Das hat eine lange Tradition. Das darf nicht als Rechtfertigung dienen, aber es kommt tatsächlich aus der Zeit lange vor dem Fußball. Also wenn wir über Rivalitäten zwischen Fanlagern von Köln und Düsseldorf oder Braunschweig und Hannover oder Nürnberg und Bayern München reden, dann stehen dahinter regionale Rivalitäten, die teilweise Jahrhunderte alte Tradition haben.

Kann man ja alles machen. Aber muss man sich prügeln?

Nein, und das machen auch nur die allerwenigsten. Fankultur besteht einerseits in der Unterstützung der eigenen Mannschaft und in der Abgrenzung von anderen Mannschaften, von Rivalen. Wir haben in der Zwischenkriegszeit in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts erlebt, dass da Schusswaffen gebraucht wurden. Wir haben in den letzten 100 Jahren eine deutliche Zivilisierung der Gewalt erlebt. Wir haben auch erlebt, dass die Vereine, die in der Zwischenkriegszeit diese Rivalitäten noch angeheizt haben, heute dazu übergehen, ambivalent damit umzugehen.

Der Fußball vermarktet immer noch Rivalitäten, die Attraktivität des Fußballs besteht darin, und gleichzeitig distanziert man sich von solchen Exzessen. Und tatsächlich ist es so: Wenn 80.000 Menschen ins Stadion gehen, dann sind es einige wenige Dutzend, die tatsächlich bereit sind, Gewalt auszuüben.

Sind das dann immer die Hooligans oder mischt sich das möglicherweise auch mit den Ultras, von denen es heißt, dass sie im Stadion die Stimmung machen, als erste die Dauerkarten kaufen, die Choreografien auf die Beine stellen? Lässt sich das so klar trennen?