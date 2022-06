Inflationsausgleich Kritik an Scholz’ Entlastungsplänen

Alles wird zurzeit teurer. Bundeskanzler Olaf Scholz will die Menschen nun mit einer Einmalzahlung entlasten. Dabei sollen die Arbeitgeber das Geld an ihre Angestellten zahlen. Dafür sollen die Gewerkschaften in den nächsten Tarifverhandlungen auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Doch den Vorschlag halten fast alle Beteiligten für unüberlegt.