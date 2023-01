Man sehe, wie Russlands Präsident Wladimir Putin seinen brutalen Krieg fortsetzt, und er werde auch nicht halt machen, wenn er seine jetzigen Kriegsziele erreicht habe. Es sei auch in unserem Interesse, wenn Putin seine Ziele nicht erreiche, so Heusgen.

Er könne verstehen, dass der Ausbau von Waffenlieferungen vielen Menschen Angst mache. "Wir haben über Jahrzehnte hinweg den Grundsatz gehabt, dass wir keine Waffen in Krisengebiete schicken", sagte Heusgen. Doch man befinde sich in einer Zeitenwende. Russland habe einen Zivilisationsbruch begangen "und da müssen wir helfen", sagte Heusgen.

Heusgen war am Dienstag auf einem Forum in Leipzig. Unter dem Titel "Zeitenwende on tour" will die Münchner Sicherheitskonferenz mit Bürgerinnen und Bürgern im ganzen Land ins Gespräch kommen.