Selenskyj übte deutliche Kritik an der Argumentation und Haltung der Bundesregierung zu Waffenlieferungen. Vor allem das Zögern für eine Bereitstellung von Kriegspanzern bemängelt der Staatschef. So kritisierte Selenskyj die Bundesregierung, sich bei möglichen Waffenlieferungen an anderen Ländern zu orientieren, anstatt an den eigenen Möglichkeiten. Das sei nicht in Ordnung.