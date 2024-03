Der ISPK ist ein Ableger des sogenannten Islamischen Staats (IS), der eigentlich in der Region Syrien und Irak beheimatet ist. Der Ableger ISPK stammt aus der Afghanistan, PK steht dabei für "Provinz Khorasan". In Afghanistan steht der ISPK sehr unter Druck, weil die radikalislamischen Taliban ihn bekämpfen – dadurch gibt es eine Art Wettbewerbsverhältnis. Der ISPK verübt nicht nur Anschläge in Afghanistan, sondern hat auch den Anspruch formuliert, Anschläge in Europa zu realisieren. Auch hier gibt es ISPK-Anhänger.