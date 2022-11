Frank Vollgold von der sächsischen Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur ist von der Menge der Beschwerden über die Arbeitsagenturen überrascht. Er betont, das Fachpersonal in den Jobcentern arbeite menschennah und engagiert. Acht der 13 sächsischen Jobcenter laufen über die Bundesarbeitsagenturen. Über die anderen fünf kommunalgeführten Anlaufstellen könne er keine Aussage treffen, erklärt Vollgold. Zugleich betont er, er nehme die Erfahrungen der Wohlfahrtsverbände sehr ernst und wolle das Gespräch mit ihnen suchen. Man wolle herausfinden, wo etwas klemme und dann mögliche Angebote ausbauen.

Besonders dieser Punkt sorgt bei Diana Lehmann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Thüringen, für Kopfschütteln. "So wichtig natürlich Schutzmaßnahmen in dem Bereich sind, gibt es natürlich mildere Mittel als zum Beispiel Schließung von Beratungsangeboten", sagt Lehmann. Für ihre Fraktion sei der "Zugang zu Beratungsangeboten für Sozialleistungen unglaublich wichtig". Er sei Voraussetzung dafür, dass "die Menschen tatsächlich die Leistung bekommen, auf die sie auch Anspruch haben".

Der Thüringer Landtag fasste am 14. Oktober den Beschluss, ein Sondervermögen zur Verfügung zu stellen, um unter anderem Lebens- und Schuldnerberatung auszubauen, die die Angebote der Jobcenter ergänzen sollen.

In den sächsischen Jobcentern versucht man sich aktuell auf die Einführung des Bürgergelds im nächsten Jahr einzustellen, erklärt Frank Vollgold. Die Jobcenter planten jetzt auch schon, wie am geschicktesten das Bürgergeld eingeführt wird im nächsten Jahr. Er gehe davon aus, "dass die Menschen, die in Sachsen auf Hilfe vom Jobcenter angewiesen sind", sich auch darauf verlassen können.