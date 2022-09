Auch er sieht die Möglichkeit, durch das Bürgergeld Bürokratie abzubauen – insbesondere durch die Regelungen bei Erspartem und Wohngeld. Das habe die Corona-Pandemie gezeigt, in der vergleichbare Regelungen eingeführt wurden. Und auch bei der künftigen Umsetzung des Bürgergelds in den Behörden ist Welsch guter Dinge – gerade auch mit Blick auf die Integration ukrainischer Flüchtlinge in Hartz IV: "Ich glaube, dass haben alle Jobcenter durchweg sehr gut hinbekommen. Und ich denke auch die Gesetzesänderung bekommen wir hin. Die Frage ist dann immer wieder, in welchem Tempo müssen wir uns darauf einstellen?"