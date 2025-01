Die Wissenschaftlerin räumte aber ein, dass Dunkelflauten energieintensive Unternehmen in Schwierigkeiten brächten. Sie bekämen öfter kurzfristige Aufträge und müssten dann an der Strombörse schnell große Mengen Energie einkaufen. Das sei während der Dunkelflauten-Phasen ein Problem, weil die Preise massiv anstiegen. Die Unternehmen "leiden dann und müssen ihre Produktion drosseln."

Davon betroffen war im Dezember auch das Stahlwerk von Feralpi in Riesa. Eine Lösung für solche Unternehmen wären nach Angaben von Claudia Kemfert größere Batteriespeicher. Privatverbraucher sind in der Regel von den Schwankungen an den Strombörsen nicht betroffen. Sie haben meist langfristige Verträge mit Festpreisen.