Kindesunterhalt Justizminister Buschmann will Unterhaltsrecht ändern

Justizminister Marco Buschmann will das Unterhaltsrecht reformieren. Er stellte am Freitag seine Eckpunkte vor: Wer mehr Zeit in die Kinderbetreuung investiert, soll finanziell entlastet werden. Die letzte Reform liegt fast 16 Jahren zurück. Etwa ein Viertel aller minderjährigen Kinder in Deutschland hat getrennt lebende Eltern.