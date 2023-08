Armutsforscher Lindners Definition von Kinderarmut ist "Taschenspielertrick"

Am Anfang steht der Begriff: Kinderarmut. Was bedeutet das überhaupt? Christian Lindner bezieht sich mit seiner Aussage offensichtlich auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Danach liegt die Kinderarmut heute in etwa auf dem Niveau von 2015, als rund zwei Millionen Kinder auf Hartz-IV, heute Bürgergeld, angewiesen waren.