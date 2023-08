Alleine die direkten und indirekten Kosten im Zusammenhang mit Adipositas, also krankhafter Fettleibigkeit, deren Risiko mit Kinderarmut steige, hätten 2016 bei jährlich mehr als 60 Milliarden Euro gelegen. Damit sorge Kinderarmut langfristig für höhere öffentliche Ausgaben für Gesundheitsversorgung sowie höhere Auszahlungen in den Sozialversicherungssystemen.

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie sagte am Freitag bei der Präsentation der Studie, in der Diskussion über die Kindergrundsicherung dürften nicht nur die kurzfristigen Sparzwänge im Bundeshaushalt eine Rolle spielen. "Wir müssen auch über die mittel- und langfristigen Belastungen für Staat und Steuerzahler sprechen, die sich zwangsläufig ergeben, wenn wir nicht frühzeitig in alle Kinder investieren".