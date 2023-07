Mögliche Gründe für Kinderarmut vermuten die befragten Erwachsenen den Angaben in der Umfrage zufolge bei den niedrigen Einkommen, zu wenig Unterstützung für Alleinerziehende und bei den geringeren Chancen auf gute Bildung in finanziell belasteten Haushalten. Deswegen würde sich die Armut fortsetzen. Die Kinder und Jugendlichen gaben am häufigsten den Grund an, dass das Einkommen der Eltern zu wenig wäre.