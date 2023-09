Nach ersten Berechnungen der Regierung können armutsgefährdete Kinder Leistungen von 530 Euro für die Jüngeren und bis zu 636 Euro für die Ältesten erhalten. Zur Kindergrundsicherung gehört zum einen das Kindergeld in Höhe von 250 Euro, das dann "Kindergarantiebetrag" heißen wird. Hinzu kommen, abhängig von der Bedürftigkeit, Zusatzbeiträge. Dazu zählen die bisherigen Leistungen aus Bürgergeld und Sozialhilfe, der Kinderzuschlag sowie Teile des Bildungs- und Teilhabepaketes. Berufstätige Alleinerziehende sollen durch eine geringere Anrechnung von Unterhaltszahlungen auf das Einkommen bessergestellt werden als bisher.

Das Familienministerium strebt die Auszahlung der Kindergrundsicherung zum 1. Januar 2025 an. An diesem Termin gibt es aber Zweifel. So geht die zuständige BA etwa nur von einem Start im laufenden Jahr 2025 aus.