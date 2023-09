Kindergrundsicherung Jobcenter befürchten Überforderung der Familienkassen

Mit der Kindergrundsicherung will der Staat Familien finanziell unterstützen. Die Ampel-Koalition will diese zeitnah im Kabinett beschließen. Dann sollen Familienkassen dafür zuständig sein. Doch Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit bezweifeln, dass sie diesen Mehraufwand in so kurzer Zeit stemmen können.